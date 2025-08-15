СNN: Глава вооруженных сил НАТО прибыл на Аляску перед саммитом Путина и Трампа
Алексус Гринкевич будет консультировать Трампа и шефа Пентагона на саммите.
Главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич также прибыл на Аляску, где сегодня пройдут переговоры диктатора России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Гринкевич будет консультировать американского лидера и шефа Пентагона Пита Хегсета на саммите, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленное лицо в НАТО.
Сегодня на Аляске состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Она пройдет в городе Анкоридж, на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Лидеры двух стран обсудят урегулирование войны в Украине. В повестку саммита также входят перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.