Белорусы так и не дождались отечественной вакцины от COVID-19

Белорусы так и не дождались отечественной вакцины от COVID-193
- 15.08.2025, 18:59
Биотехнологи проигнорировали указ Лукашенко, дождавшись окончания пандемии.
Лукашенко провел совещание по развитию биофармацевтики, на котором поднимались вопросы развития предприятия «БелВитунифарм» – именно оно должно было заниматься выпуском белорусской вакцины от коронавируса.
Что теперь с этим проектом? Некоторые подробности рассказали в пресс-службе узурпатора.
Лукашенко поинтересовался, как придвигается исполнение его указа №430 (того само инвестиционного проекта по созданию вакцинных препаратов).
«Вы на нем настаивали, я согласился, подписал указ. Если он не выполнен, то почему, кто ответит? А приходить ко мне в очередной раз и делать вид, что вы ни при чем и кто-то этот указ не выполнил, не получится. Мне докладывают, основная проблема – так называемый пакет инвестиционных проектов, которые находятся в разной степени готовности», – заявил диктатор.
В частности, он отметил, что так и не завершен производственный комплекс, который бы занимался выпускном вакцин. А дорогостоящее оборудование простаивает.
Он потребовал от чиновников определиться с данным проектом, как дальше быть: достраивать все самостоятельно или привлекать инвесторов.
Согласно указу Лукашенко №430, реализация инвестиционного проекта по выпуску вакцины от коронавируса на предприятии «БелВитунифарм» должна была завершиться до 2023 года.
Напомним, еще осенью 2020-го в самый разгар пандемии коронавируса Александр Лукашенко потребовал создать белорусский вакцинный препарат «в самые кротчайшие сроки».