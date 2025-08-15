Белорусы так и не дождались отечественной вакцины от COVID-19 3 15.08.2025, 18:59

Биотехнологи проигнорировали указ Лукашенко, дождавшись окончания пандемии.

Лукашенко провел совещание по развитию биофармацевтики, на котором поднимались вопросы развития предприятия «БелВитунифарм» – именно оно должно было заниматься выпуском белорусской вакцины от коронавируса.

Что теперь с этим проектом? Некоторые подробности рассказали в пресс-службе узурпатора.

Лукашенко поинтересовался, как придвигается исполнение его указа №430 (того само инвестиционного проекта по созданию вакцинных препаратов).

«Вы на нем настаивали, я согласился, подписал указ. Если он не выполнен, то почему, кто ответит? А приходить ко мне в очередной раз и делать вид, что вы ни при чем и кто-то этот указ не выполнил, не получится. Мне докладывают, основная проблема – так называемый пакет инвестиционных проектов, которые находятся в разной степени готовности», – заявил диктатор.

В частности, он отметил, что так и не завершен производственный комплекс, который бы занимался выпускном вакцин. А дорогостоящее оборудование простаивает.

Он потребовал от чиновников определиться с данным проектом, как дальше быть: достраивать все самостоятельно или привлекать инвесторов.

Согласно указу Лукашенко №430, реализация инвестиционного проекта по выпуску вакцины от коронавируса на предприятии «БелВитунифарм» должна была завершиться до 2023 года.

Напомним, еще осенью 2020-го в самый разгар пандемии коронавируса Александр Лукашенко потребовал создать белорусский вакцинный препарат «в самые кротчайшие сроки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com