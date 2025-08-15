Скидки на российскую нефть превысили $12 за баррель 15.08.2025, 19:06

Российские нефтяники увеличили скидки после угроз Трампа в адрес Индии.

Российские нефтяники увеличивают скидки на нефть сорта Urals после того, как Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для Индии и пригрозил поднять их до 50% за энергетическое сотрудничество с Кремлем.

По состоянию на 14 августа дисконт Urals в порту Приморск на Балтийском море к североморскому сорту Brent достиг $12,16 за баррель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Argus.

В конце июля скидка составляла $11,96 за баррель на условиях FOB. В индийских портах (с учетом стоимости транспортировки) дисконты Urals увеличились с $2,04 до $2,61 за бочку.

Для Китая, который закупает дальневосточный сорт ESPO, скидки в порту Козьмино выросли с $3,75 до $4,81 за баррель по сравнению с маркой Dubai.

После увеличения скидок индийские НПЗ, которые закупают около 2 млн баррелей Urals ежедневно, снова начали присматриваться с российскому сорту, импорт которого приостановили из-за пошлин Трампа.

Государственные Indian Oil, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum снова начали направлять торговым фирмам запросы на покупку Urals, рассказали Reuters три источника, знакомых с ситуацией.

Скидки для Индии приведут к снижению доходов федерального бюджета, предупреждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global: с учетом текущей цены Brent (около $66 за баррель) российский сорт Urals торгуется по $54-55 против $60 в среднем за июль.

В итоге нефтегазовые доходы по итогам года могут опуститься ниже 8 трлн рублей, не исключает Мильчакова. Изначально Минфин планировал собрать 10,9 трлн рублей, но летом резко понизил план — до 8,3 трлн.

За январь–июль поступления сырьевых налогов в казну сократились на 18%, а в последние три месяца падают со скоростью около 30% год к году. За 7 месяцев в бюджете, по данным Минфина, образовался дефицит на 4,9 трлн рублей — в 4,4 раза больше, чем за тот же период год назад.

