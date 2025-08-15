Гостиницы Беларуси находятся в глубоком кризисе 5 15.08.2025, 19:51

3,446

Экономить будут на всем.

Начальник отдела сертификации услуг Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Татьяна Смирнова рассказала БелТА, что в некоторых гостиницах республики исключат наличие телевизора.

Так, к требованиям национального стандарта СТБ 2577-2020 разработаны два изменения. По проекту второго, который прошло стадию общественного обсуждения, в основу положена практика сертификации по новому нацстандарту.

«В целях экономии уменьшилось количество различных средств стирки белья, полотенец, крючков в санузле», - привела примеры изменений Татьяна Смирнова.

Ряд новшеств коснется, по ее словам, телефонной связи.

«Оставили только внутреннюю и городскую или иные средства коммуникации для гостиниц высокой категории, так как прогресс идет вперед. Международная и междугородняя телефонная связь сейчас не востребована», - отметила спикер.

Также Смирнова добавила:

«Для номеров низкой категории гостиниц без звезд исключено наличие телевизоров. Кроме того, снизили требования к знанию иностранных языков для гостиниц самых низких категорий».

А вот дома охотника, дома рыбака, шале, бунгало и гостевые дома и вовсе предлагают исключить из области действия стандарта.

«В связи с тем, что к ним, в общем-то, отдельно требования, кроме как к гостиницам без категории, установить достаточно сложно», - говорит Татьяна Смирнова.

