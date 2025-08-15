Зеленский: Россияне убивают в день переговоров 9 15.08.2025, 20:06

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Сигналов о завершении войны нет.

Российские оккупанты продолжают убийства гражданских даже в день переговоров на Аляске. Москва не демонстрирует никаких сигналов того, что она готова прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что он получает доклады от разведки и дипломатов о подготовке встречи на Аляске - о том, с чем едет туда российский диктатор Владимир Путин. Параллельно поступают доклады из регионов Украины, которые 15 августа попали под российские атаки.

«Сумы - российский удар по центральному рынку. Днепровщина - удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина - сознательные российские удары. Война продолжается», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нет никаких сигналов о подготовке Кремля завершить войну в Украине. В день переговоров на Аляске враг продолжает убивать. Это очень много говорит о реальных намерениях российского режима и Путина.

«Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть - россияне учитывают американскую силу. Именно на силу», - резюмировал Зеленский.

