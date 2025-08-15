Беларусь поднялась на 48-е место в клубном рейтинге УЕФА 15.08.2025, 20:41

Это лучший показатель белорусских футбольных клубов за последние шесть лет.

После завершения третьего квалификационного раунда континентальных турниров Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубных коэффициентов.

Благодаря выходу гродненского «Немана» в плей-офф квалификации Лиги конференций Беларусь поднялась на 48-е место, набрав в этом сезоне 2,125 балла. Это лучший показатель белорусских клубов за шесть последних лет.

При этом коэффициент Беларуси в таблице еще может быть улучшен, если «Неман» продолжит успешное выступление в Лиге конференций.

Гродненский клуб впервые в своей истории пробился в плей-офф еврокубков. В борьбе за выход в основной этап третьего по рангу континентального турнира «Неману» предстоит сразиться с испанским «Райо Вальекано». Первый матч гродненцы проведут 21 августа в Венгрии в номинально домашнем матче, ответный поединок пройдет 28 августа в Мадриде.

