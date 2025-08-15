Беларусь поднялась на 48-е место в клубном рейтинге УЕФА
Это лучший показатель белорусских футбольных клубов за последние шесть лет.
После завершения третьего квалификационного раунда континентальных турниров Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубных коэффициентов.
Благодаря выходу гродненского «Немана» в плей-офф квалификации Лиги конференций Беларусь поднялась на 48-е место, набрав в этом сезоне 2,125 балла. Это лучший показатель белорусских клубов за шесть последних лет.
При этом коэффициент Беларуси в таблице еще может быть улучшен, если «Неман» продолжит успешное выступление в Лиге конференций.
Гродненский клуб впервые в своей истории пробился в плей-офф еврокубков. В борьбе за выход в основной этап третьего по рангу континентального турнира «Неману» предстоит сразиться с испанским «Райо Вальекано». Первый матч гродненцы проведут 21 августа в Венгрии в номинально домашнем матче, ответный поединок пройдет 28 августа в Мадриде.