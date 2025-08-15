Трамп заявил, что в случае неудачи переговоров с Путиным он уйдет 4 15.08.2025, 20:49

Президент США также рассказал, что может его огорчить на встрече с диктатором РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он вернется домой. Об этом он заявил в комментарии Fox News.

«Если встреча с Путиным пройдет неудачно, я уйду», – заявил он журналисту Бретту Баеру.

Трамп добавил, что настроен оптимистично.

«Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо – а если нет, то я очень быстро вернусь домой», – сказал американский лидер.

На борту самолета Air Force One президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что будет «не рад», если по итогам встречи с Путиным на Аляске не будет достигнуто соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией.

«Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это [случится] не сегодня», — сказал он.

