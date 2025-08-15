закрыть
В Минске лифт зажал мужчину

  • 15.08.2025, 21:03
Он работал в шахте и внезапно кабина начала двигаться.

Днем 15 августа в одном из минских бизнес-центров лифт насмерть задавил 33-летнего мужчину, сообщили в Следственном комитете.

«По предварительным данным, сегодня днем 33-летний мужчина производил замеры в лифтовой шахте в одном из бизнес-центров столицы. Внезапно кабина начала движение и рабочий оказался зажат между ней и плитой перекрытия», — рассказали в СК.

Спасатели извлекли минчанина. Медики проводили реанимацию, но он умер от полученных травм.

Проводится проверка.

