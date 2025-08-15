В Минске лифт зажал мужчину 1 15.08.2025, 21:03

Он работал в шахте и внезапно кабина начала двигаться.

Днем 15 августа в одном из минских бизнес-центров лифт насмерть задавил 33-летнего мужчину, сообщили в Следственном комитете.

«По предварительным данным, сегодня днем 33-летний мужчина производил замеры в лифтовой шахте в одном из бизнес-центров столицы. Внезапно кабина начала движение и рабочий оказался зажат между ней и плитой перекрытия», — рассказали в СК.

Спасатели извлекли минчанина. Медики проводили реанимацию, но он умер от полученных травм.

Проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com