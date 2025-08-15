Где в ближайшие выходные можно искупаться 2 15.08.2025, 21:36

Называем места.

Специалисты Санитарно-эпидемиологической службы провели анализ 778 проб воды из разных водоемов страны.

По результатам исследований, 32 из них не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям, а 43 – по микробиологическим.

Это говорит о необходимости внимательно выбирать места для купания.

Хорошая новость для отдыхающих – сняты ограничения на нескольких популярных пляжах: на реке Копанец в заливе «Ольховка» (Столин), в урочище «Лососна» в Гродно на берегу Немана.

Также купаться можно в пруду возле агрогородка Луцковляны в Гродненском районе.

Ограничено купание детей (взрослым купание и водный спорт разрешены) в следующих местах:

центральный городской пляж на Днепре в Рогачеве

пляжи озер Комарино и Святое в Рогачевском районе

пляжи на прудах Броды в Могилеве и Селище в Кировске

городской пляж на Днепре в Шклове

пляж на правом берегу пруда в деревни Путники Шкловского района.

Полный запрет на купание и водный спорт действует на четырех объектах: пляж на реке Сож в поселке Ченки, пляж на Днепре в Жлобине (парк «Приднепровский»), пляж на пруду в деревне Вильчицы (Могилевский район), а также пляж на Днепре в районе ул. Фатина в Могилеве.

Сохраняют свою актуальность ранее введенные меры.

Полный запрет на водные процедуры и спорт продолжают действовать в правобережных зонах отдыха в Мозыре (возле гребной базы и дома №9 по ул. Советской), в зоне купания №2 на озере Юбилейное в Гродно, на пляже на Днепре в Жлобине (у Центра олимпийского резерва).

Помимо этого, они введены на городском пляже на Днепре и на Печерском водохранилище в Могилеве, а также на пляже на Днепре в агрогородке Полыковичи.

Ограничено купание детей на пляже санатория «Сосны» на реке Припять (Мозырский район) и на озере Гусиное в агрогородке Кадино.

