Соболенко покидает турнир в Цинциннати

Арина Соболенко

Первая ракетка мира проиграла в четвертьфинале теннисистке из Казахстана.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла в полуфинальную стадию турнира WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $5,1 млн.

Сегодня в четвертьфинале первая ракетка планеты проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, у которой десятая позиция в мировом рейтинге, — 1:6, 4:6. Поединок длился 1 час 15 минут.

В матче за выход в финал соперницей Рыбакиной будет польская теннисистка Ига Свентек (3-й номер мирового рейтинга).

На этом турнире Арина Соболенко победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (59) - 7:5, 6:1, представительницу Великобритании Эмму Радукану (39) - 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5) и испанку Джессику Бузас Манейро (42) - 6:1, 7:5.

Год назад в решающем поединке этих состязаний Арина Соболенко победила американку Джессику Пегулу. В 2013 и 2020 годах чемпионкой становилась еще одна белорусская теннисистка — Виктория Азаренко.

Нынешний турнир завершится 18 августа, его победительница заработает $752,2 тыс. и 1000 рейтинговых очков.

