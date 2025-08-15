Для ИП в Беларуси вводят новые правила 15.08.2025, 22:08

Они касаются страховых взносов в ФСЗН.

С 18 августа индивидуальные предприниматели Беларуси столкнутся с новыми правилами расчета страховых взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Министерство труда и социальной защиты разъяснило, что изменения коснутся порядка начисления платежей, которые теперь будут зависеть от реальных доходов бизнеса.

Один из ключевых моментов заключается в следующем. Так, если годовой доход ИП не превышает 12 минимальных заработных плат (МЗП) – в 2025 году это составит Br8712, – то предприниматель будет обязан отдать 35% от своего фактического заработка. Например, при доходе в Br5500 взносы достигнут Br1925.

Однако если он превысит 12 МЗП, они будут рассчитываться на основе этой суммы, что составит Br3049,2, независимо от фактической прибыли бизнеса.

Для тех предпринимателей, которые закрывают свой бизнес или имеют право на льготы, предусмотрены особые условия.

Если процесс ликвидации ИП начался после 18 августа или если у предпринимателя были льготные периоды (например, уход за ребенком или учеба), взносы станут рассчитываться пропорционально, без учета этих периодов.

Важно отметить, что расчет будет производиться по фактическому доходу, но не выше суммы минимальной заработной платы за каждый месяц и дни, включенные в расчет.

Для тех, кто успел закрыть ИП до 18 августа, потребуется предоставить в ФСЗН форму ПУ-3 с указанием периодов деятельности. Тогда платежи будут начислены пропорционально этому сроку.

