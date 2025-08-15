Вэнса не будет на Аляске с Трампом
СМИ назвали причину отсутствия вице-президента США на встрече с Путиным.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал 15 августа в Х, что молится за мир в Украине.
Он перепостил видео с комментарием президента США Дональда Трампа: тот разговаривал с журналистами на борту самолета после вылета на Аляску и говорил о своих ожиданиях от встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Вэнс поблагодарил Трампа за лидерство и добавил: «Молимся за мир в ближайшие дни».
По данным Reuters, Вэнса не будет с Трампом на Аляске. Источники агентства рассказали, что президент и вице-президент США обычно не путешествуют вместе из-за «соображений, касающихся непрерывности управления», и логистических ограничений, связанных с отдельными охранными подразделениями Секретной службы США.
Grateful for President Trump's leadership today as he travels to Alaska to meet with President Putin of Russia.— JD Vance (@JDVance) August 15, 2025
Praying for peace in the days ahead. https://t.co/xOxvLyehyM