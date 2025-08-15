Белорусу выдавали молоко за вредность сразу за целый месяц 15.08.2025, 22:30

Он задумался, как 11 литров скажутся на здоровье.

Как наниматель должен выдавать молоко за вредные условия труда: по 0,5 литра ежедневно или все за раз? С таким вопросом обратился один из работников Брестской области в Межотраслевой мониторинговый центр Федерации профсоюзов.

Вопрос возник не просто так: талоны на полагающееся по закону молоко работник получал раз в месяц. И задавался закономерным вопросом: как 11 литров молока, полученных одномоментно, могут помочь в укреплении здоровья, да и что делать с такими объемами продукта в принципе?

Профсоюзные специалисты изучили ситуацию на месте. И подтвердили: действия нанимателя незаконны. Молоко за работу с вредными веществами должно выдаваться ежедневно.

После переговоров с профсоюзным специалистом наниматель признал ошибку и обязался ее исправить. Ситуация на предприятии взята на контроль профсоюзами.

