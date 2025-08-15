Кремль устроил спецоперацию из перелета Путина на Аляску 15.08.2025, 22:54

Был задействован «обманный» самолет.

Самолет Ил-96 российского диктатора Владимира Путина совершил посадку на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже. За 20 минут до этого туда прибыл Дональд Трамп. После встречи политики обменялись рукопожатиями. Однако еще ранее до 450 тысяч человек в течение нескольких часов следили за «бортом Путина», который в итоге не перевозил российского президента. Об этом сообщил пропагандист кремлевскому пула Павел Зарубин, пишет «Агентство».

После встречи Владимир Путин и Дональд Трамп пожали руки, обменялись парой реплик и покинули аэродром на одной машине — американского президента.

Еще ранее, в 9.46 (20.46 по Минску), в Анкоридже приземлился Ту-214 с бортовым номером RA-64531. О том, что на нем прилетел Владимир Путина на встречу с Дональдом Трампом, сообщили «Коммерсант», Mash, Baza, RTVi и другие российские медиа.

В том, что это самолет российского диктатора, были уверены и около 445 тысяч пользователей, которые следили за этим бортом, пока он приближался к пункту назначения, свидетельствует сервис Flightradar24.

Однако уже в 21.16 Зарубин опубликовал пост о том, что «в Анкоридже приземлился один из передовых самолетов специального летного отряда „Россия“», но не самолет Путина. «Мы ждем прибытия президента в Анкоридж», — уточнил Зарубин.

В 21.09 у берегов Аляски начал передавать сигнал Ил-96 с бортовым номером RA-96025, свидетельствуют данные Flightradar24. В 21.18 борт снова пропал с радаров.

В четверг он вылетел из Санкт-Петербурга. В истории полетов не указано, где он приземлился, и откуда вылетел на Аляску.

В 2023 году его называли резервным бортом правителя России. В конце июня Ил-96 с бортовым номером RA-96025 летал в Минск (в этот день Путин выступал там на Евразийском экономическом форуме). Перед этим 18 июня этот же самолет выполнил рейс из Москвы в Санкт-Петербург (в эти дни Путин присутствовал на ПМЭФ).

