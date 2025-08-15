Путин дважды цинично «не услышал» вопрос об убийстве мирных украинцев 15.08.2025, 23:19

Российский диктатор проигнорировал вопросы журналистов.

Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийстве гражданских в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

После того, как Трамп и Путин приземлились на военной базе США Элмендорф-Ричардсон, они прямо на взлетно-посадочной полосе пожали друг другу руки и подошли чуть ближе к журналистам.

Одна из журналисток спросила Путина, прекратит ли он убийства гражданских.

В ответ Путин сделал жест, якобы он не услышал вопрос.

Чуть позже, когда два лидера прибыли на место встречи, диктатору задали такой же вопрос об убийстве мирных украинцев. Он снова сделал вид, будто ничего не слышит.

Также Путина спросили, почему Трамп должен ему верить. Ответа главы Кремля не было слышно на трансляции.

