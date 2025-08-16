Дочь Келлога опубликовала фото в подсолнухах и сравнила их с Украиной 16.08.2025, 0:00

1,088

Меган Моббс

Меган Моббс написала трогательный пост в поддержку украинского народа.

Дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс опубликовала фото в поле украинских подсолнухов и сравнила их с Украиной.

«Как и эти подсолнухи, Украина выстояла сквозь штормы российской агрессии — избитая, пошрамованная, но созревающая с решимостью. Вот как выглядит стойкость. Не без следов, а несокрушимая. Готова к тому, что будет дальше», — написала Моббс в Х.

Дочь Келлога поделилась, что недавно стояла на украинском поле, когда подсолнухи начали увядать — «лепестки скручивались, золотистые личики тяжелые и склоненные».

«Когда я впервые увидела это, я подумала, что это означает, что они умирают. Но я поняла, что это означает, что они готовы — их семена полные, закаленные солнцем, дождем и ветром, подготовленные к жатве. Это напоминает мне о духе Украины. Снаружи некоторые могут спутать усталость со слабостью. Они видят склоненные головы и думают о поражении. Но это бремя — это не капитуляция, это бремя выносливости. Это доказательство многих сезонов, пережитых перед лицом непрерывного нападения», — отметила Моббс.

