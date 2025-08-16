Норвегия выделяет Украине $100 миллионов 16.08.2025, 2:36

На импорт газа.

Правительство Норвегии 15 августа объявило, что предоставляет Украине 1 миллиард норвежских крон (98,29 миллиона долларов) на импорт газа, чтобы обеспечить его достаточное количество для страны перед наступлением зимы. Об этом сообщает Devdiscourse.com.

Отмечается, что этот шаг является важной поддержкой со стороны Норвегии для Украины в связи с угрозой энергоснабжения из-за продолжающихся геополитических вызовов, и подчеркивает готовность оказать помощь Украине в условиях острой потребности в энергоносителях.

В правительстве Норвегии сообщили, что новая помощь является дополнением к предыдущей сумме в размере 1 млрд норвежских крон, выделенной на импорт газа в марте 2025 года.

Ожидается, что общая сумма помощи Норвегии Украине в 2025 году обеспечит поставки газа примерно для одного миллиона семей в течение отопительного сезона 2025-2026 годов. Средства будут использованы для закупки газа западных поставщиков. Как и ранее, деньги будут поступать через Европейский банк реконструкции и развития, а получателем является государственная газовая компания Украины Нафтогаз.

Импорт газа будет направлен на потребление и создание резервных запасов на случай дальнейших атак РФ на газовую инфраструктуру.

