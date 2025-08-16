В Логойском районе заметили детеныша рыси 16.08.2025, 4:46

Иллюстративное фото

Видео.

Аккуратно ходите по лесам Логойского района – там водятся рыси. Местная жительница засняла детеныша хищника и показала его в TikTok, передает «Точка».

В комментариях автор рассказала, что гуляла недалеко от лесничества и заметил, как собаки кого-то гонят.

«Зашла за сосну и увидела это чудо [рысь. – Прим.], поздно начала снимать…» – объяснила ситуацию женщина по имени Людмила.

На видео детеныш ловко карабкается по сосне, а затем приседает на веточку, чего-то ожидая.

Судя по комментариям автора видео, женщина гуляла с собакой и поэтому «была под защитой».

Нарваться на маму детеныша, которая, как известно, очень ревностно охраняет своих детей, Людмила тоже не побоялась. По ее словам, взрослую кошку недавно сбила машина.

