закрыть
16 августа 2025, суббота, 4:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Логойском районе заметили детеныша рыси

  • 16.08.2025, 4:46
В Логойском районе заметили детеныша рыси
Иллюстративное фото

Видео.

Аккуратно ходите по лесам Логойского района – там водятся рыси. Местная жительница засняла детеныша хищника и показала его в TikTok, передает «Точка».

В комментариях автор рассказала, что гуляла недалеко от лесничества и заметил, как собаки кого-то гонят.

«Зашла за сосну и увидела это чудо [рысь. – Прим.], поздно начала снимать…» – объяснила ситуацию женщина по имени Людмила.

На видео детеныш ловко карабкается по сосне, а затем приседает на веточку, чего-то ожидая.

Судя по комментариям автора видео, женщина гуляла с собакой и поэтому «была под защитой».

Нарваться на маму детеныша, которая, как известно, очень ревностно охраняет своих детей, Людмила тоже не побоялась. По ее словам, взрослую кошку недавно сбила машина.

@user7724319176697

♬ Дыхание жизни - Сергей Грищук

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина