В Логойском районе заметили детеныша рыси
- 16.08.2025, 4:46
Видео.
Аккуратно ходите по лесам Логойского района – там водятся рыси. Местная жительница засняла детеныша хищника и показала его в TikTok, передает «Точка».
В комментариях автор рассказала, что гуляла недалеко от лесничества и заметил, как собаки кого-то гонят.
«Зашла за сосну и увидела это чудо [рысь. – Прим.], поздно начала снимать…» – объяснила ситуацию женщина по имени Людмила.
На видео детеныш ловко карабкается по сосне, а затем приседает на веточку, чего-то ожидая.
Судя по комментариям автора видео, женщина гуляла с собакой и поэтому «была под защитой».
Нарваться на маму детеныша, которая, как известно, очень ревностно охраняет своих детей, Людмила тоже не побоялась. По ее словам, взрослую кошку недавно сбила машина.
