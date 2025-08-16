Sky News: Трамп дал Путину то, о чем он «мечтал годами» 16.08.2025, 3:02

1,986

Пышный прием на Аляске может свидетельствовать о завершении изоляции международного преступника.

Встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске стала моментом, о котором российский правитель мечтал годами.

Так оценил событие корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

По его словам, Путин получил прием на американской земле «как равный среди равных» на встрече лидеров великих держав. Мероприятие сопровождалось красной дорожкой, официальным рукопожатием и авиационным парадом — уровень торжеств, который, по мнению журналиста, редко предоставляют человеку, обвиняемому в военных преступлениях.

Беннетт подчеркнул, что подобное приветствие можно было бы ожидать разве что в Северной Корее, но не на Западе. Он назвал произошедшее «демонстративным завершением изоляции» российского диктатора от международного сообщества.

«Вместо новых санкций Трамп фактически вознаградил Путина государственным визитом. Изгоя теперь больше воспринимают как партнера», — резюмировал корреспондент Sky News.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com