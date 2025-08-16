закрыть
Трамп передал Путину письмо от Мелании о похищенных украинских детях

  • 16.08.2025, 8:14
Трамп передал Путину письмо от Мелании о похищенных украинских детях

Чиновники не хотели разглашать содержание письма.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, первая леди США в письме затронула тему положения детей в Украине и России.

«Чиновники не хотели разглашать содержание письма, кроме того, что в нем упоминалось о похищении детей в результате война в Украине. О существовании письма ранее не сообщалось», - пишет Reuters.

Депортация украинских детей

После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали массовую кампанию принудительного вывоза украинских детей в Россию. Оккупанты отбирали детей у семей, чтобы потом их могли незаконно усыновить россияне.

Именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

