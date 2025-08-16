закрыть
16 августа 2025, суббота, 8:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аляску охватили протесты против Путина

  • 16.08.2025, 8:27
Аляску охватили протесты против Путина

Жители Анкориджа возмущены приемом военного преступника.

15 августа, в день встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сотни жителей Анкориджа на Аляске вышли на протесты. С плакатами «Конец войны», «Аляска и Украина вместе, Россия - никогда больше», «Уступать Украину Путину - это то же, что уступать Чехословакию Гитлеру» американцы вышли на обочины вдоль дорог, пишет «Диалог.UA».

Видео протестов опубликовали на аккаунте RawsAlerts в соцсети X. Лейтмотивом всех участников акции стало непонимание того, почему на саммите нет Владимира Зеленского.

«Аляска поддерживает Украину. Зеленский должен быть здесь. Военным преступникам здесь не место», - подчеркнул протестующий.

Многие оказались возмущены приездом кремлевского диктатора в американский штат. «Мы стоим здесь с Украиной. Россия - агрессор, Путин - военный преступник ему не место на Аляске», - уверена американка.

Определенная часть граждан США отнеслась к происходящему не только с критикой, но и с сарказмом. «Здесь должен быть Зеленский. Этой встречи не должно быть, зачем она? Может, они хотят построить Trump Tower в Москве?» - задалась вопросом одна из участниц.

Наиболее прямо в отношении саммита высказалась молодая афроамериканка. «Они посягают на нашу демократию, на демократию Украины. Принимать военного преступника у нас (в штате Аляска) – это позор» - резюмировала девушка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина