Аляску охватили протесты против Путина
- 16.08.2025, 8:27
Жители Анкориджа возмущены приемом военного преступника.
15 августа, в день встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сотни жителей Анкориджа на Аляске вышли на протесты. С плакатами «Конец войны», «Аляска и Украина вместе, Россия - никогда больше», «Уступать Украину Путину - это то же, что уступать Чехословакию Гитлеру» американцы вышли на обочины вдоль дорог, пишет «Диалог.UA».
Видео протестов опубликовали на аккаунте RawsAlerts в соцсети X. Лейтмотивом всех участников акции стало непонимание того, почему на саммите нет Владимира Зеленского.
«Аляска поддерживает Украину. Зеленский должен быть здесь. Военным преступникам здесь не место», - подчеркнул протестующий.
Многие оказались возмущены приездом кремлевского диктатора в американский штат. «Мы стоим здесь с Украиной. Россия - агрессор, Путин - военный преступник ему не место на Аляске», - уверена американка.
Определенная часть граждан США отнеслась к происходящему не только с критикой, но и с сарказмом. «Здесь должен быть Зеленский. Этой встречи не должно быть, зачем она? Может, они хотят построить Trump Tower в Москве?» - задалась вопросом одна из участниц.
Наиболее прямо в отношении саммита высказалась молодая афроамериканка. «Они посягают на нашу демократию, на демократию Украины. Принимать военного преступника у нас (в штате Аляска) – это позор» - резюмировала девушка.