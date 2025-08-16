Мощные учения в Южно-Китайском море: Филиппины и Австралия задействовали 3600 военных 16.08.2025, 8:30

Принимают участие также союзники из США и Канады.

Филиппины и Австралия начали совместные военные учения вблизи Южно-Китайского моря с участием союзников из США и Канады.

Об этом сообщает Bloomberg.

Маневры, которые продлятся с 15 по 29 августа, проходят в провинции Палаван, которая выходит на спорные воды Южно-Китайского моря.

В учениях принимают участие около 3600 военных из Филиппин и Австралии, а также представители Королевского канадского флота и Корпуса морской пехоты США.

По словам филиппинских военных, эти учения должны стать самыми масштабными и сложными с момента начала двусторонних оборонительных маневров в 2023 году. Они включают отработку операций в открытом море и на побережье, а также взаимодействие между военными подразделениями разных стран.

Отметим, что Манила все чаще обращается к союзникам, чтобы противостоять растущей агрессии Пекина и его территориальным претензиям на Южно-Китайское море. Эти претензии пересекаются с водами соседних стран, и в 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге признала их недействительными, подчеркнув международный правовой статус этих вод.

Эксперты отмечают, что учения служат не только отработкой военных навыков, но и демонстрацией силы и готовности союзников к сотрудничеству в стратегически важном регионе.

Филиппины и Австралия, а также их партнеры из Канады и США, стремятся усилить оборонное взаимодействие и стабильность в Юго-Восточной Азии.

