FT: Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным

6
  • 16.08.2025, 8:44
  • 7,222
FT: Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным

В Киеве такую ситуацию считают странной.

Президент США Дональд Трамп не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Financial Times. В издании отметили, что в Киеве до сих пор ждут звонка Трампа, который пока так и не состоялся.

В окружении Зеленского такую ситуацию считают странной. Согласно информации издания. Один из приближенных к президенту Украины собеседников утверждает, что Зеленский пока не получил никаких известий от Трампа после встречи с Путиным. Он назвал такую ситуацию «очень странной».

Другой источник оценил результаты переговоров Трампа и Путина на Аляске как «ничегобургер» - такое слово используют для описания событий, которые получают много внимания, однако на самом деле не имеют весомого значения.

Напомним, что после встречи с Путиным Трамп сказал, что он уже якобы позвонил Зеленскому.

«Несколько человек, которые являются важными, я им позвонил, в частности президенту Зеленскому. Мне нужно поговорить с Марко (Рубио, - ред.) и Стивом (Уиткоффом, - ред.) и некоторыми из людей из администрации», - отметил он.

