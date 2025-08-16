FT: Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным 6 16.08.2025, 8:44

7,222

В Киеве такую ситуацию считают странной.

Президент США Дональд Трамп не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Financial Times. В издании отметили, что в Киеве до сих пор ждут звонка Трампа, который пока так и не состоялся.

В окружении Зеленского такую ситуацию считают странной. Согласно информации издания. Один из приближенных к президенту Украины собеседников утверждает, что Зеленский пока не получил никаких известий от Трампа после встречи с Путиным. Он назвал такую ситуацию «очень странной».

Другой источник оценил результаты переговоров Трампа и Путина на Аляске как «ничегобургер» - такое слово используют для описания событий, которые получают много внимания, однако на самом деле не имеют весомого значения.

Напомним, что после встречи с Путиным Трамп сказал, что он уже якобы позвонил Зеленскому.

«Несколько человек, которые являются важными, я им позвонил, в частности президенту Зеленскому. Мне нужно поговорить с Марко (Рубио, - ред.) и Стивом (Уиткоффом, - ред.) и некоторыми из людей из администрации», - отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com