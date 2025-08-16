FT: Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным

FT: Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным6
- 16.08.2025, 8:44
- 7,222
В Киеве такую ситуацию считают странной.
Президент США Дональд Трамп не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Об этом сообщает Financial Times. В издании отметили, что в Киеве до сих пор ждут звонка Трампа, который пока так и не состоялся.
В окружении Зеленского такую ситуацию считают странной. Согласно информации издания. Один из приближенных к президенту Украины собеседников утверждает, что Зеленский пока не получил никаких известий от Трампа после встречи с Путиным. Он назвал такую ситуацию «очень странной».
Другой источник оценил результаты переговоров Трампа и Путина на Аляске как «ничегобургер» - такое слово используют для описания событий, которые получают много внимания, однако на самом деле не имеют весомого значения.
Напомним, что после встречи с Путиным Трамп сказал, что он уже якобы позвонил Зеленскому.
«Несколько человек, которые являются важными, я им позвонил, в частности президенту Зеленскому. Мне нужно поговорить с Марко (Рубио, - ред.) и Стивом (Уиткоффом, - ред.) и некоторыми из людей из администрации», - отметил он.