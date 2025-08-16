В Китае изобрели первого робота, способного выносить ребенка вместо женщины

В Китае изобрели первого робота, способного выносить ребенка вместо женщины9
Технология уже прошла успешные испытания на животных.
Китайская компания Kaiwa Technology представила прототип первого в мире гуманоидного робота, предназначенного для вынашивания плода в течение десяти месяцев беременности и рождения ребенка. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.
Основа проекта – модуль искусственной матки, наполненный амниотической жидкостью. В ней эмбрион развивается и получает питательные вещества через шланг, имитируя естественную беременность.
Доктор Чжан, генеральный директор и основатель стартапа, утверждает, что разработка прошла успешные испытания на животных, а сам робот появится на рынке в 2026 году по цене около 100 тысяч юаней (примерно 500 000 грн). Технология предназначена для молодых людей, которые хотят иметь детей, но стремятся избежать биологической беременности, а также для одиноких людей.
Проект вызвал бурную реакцию в китайских соцсетях. Запрос «Первый в мире робот для беременности» стал лидером поисковых рейтингов Weibo. Мнения разделились: критики называют технологию «жестокой» и «противоречащей человеческой этике», а сторонники видят в ней способ избавить женщин от физических тягот беременности.
С учетом того, что к 2020 году уровень бесплодия в Китае достиг 18%, а суррогатное материнство в стране запрещено, спрос на такую технологию может быть очень высоким, пишет Interesting Engineering. Многие пользователи в сети выразили надежду, что она поможет им осуществить мечту о собственном ребенке.