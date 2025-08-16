закрыть
16 августа 2025, суббота, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что произошло на Аляске?

9
  • 16.08.2025, 9:00
  • 10,442
Что произошло на Аляске?

Переговоры прошли с нарушением всех протоколов.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске длилась чуть меньше трех часов. Главной темой было окончание войны в Украине, но переговоры прошли с нарушением всех протоколов.

О чем говорили Путин и Трамп и есть ли сделка - говорится в материале РБК-Украина.

Подготовка встречи Путина и Трампа

Трамп вылетел на Аляску утром в пятницу (после обеда по Киеву), Путин же начал поездку еще накануне - в четверг диктатор отправился в Магадан, а уже оттуда - на Аляску.

«Свита» Путина прибыла в США заблаговременно. Уже утром в сети публиковали видео с главой МИД Сергеем Лавровым, который приехал в кофте с надписью СССР, постил фото с пейзажами Аляски и спецпредставитель диктатора Кирилл Дмитриев.

Уже в самолете Трамп пообщался с журналистами и в очередной раз повторил тезис, что надеется на успех встречи. К слову, накануне Трамп все же оставлял 25% на то, что встреча окажется неудачной. Он также отметил, что сразу после разговора с Путиным позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Однако, добавил, что если встреча будет неудачной - звонить не будет.

В Кремле относительно встречи не были красноречивы, однако, заявляли, что продлится она 6-7 часов. Трамп, в свою очередь отмечал, что встанет и уйдет, если ход разговора ему не понравится.

Сам же Путин накануне встречи молчал о поездке, хотя саммит - его просьба, которую он передал Трампу через Стива Уиткоффа. Именно после поездки спецпредставителя Трампа в Москву и начала «форсироваться» тема со встречей. До этого вероятным местом, где диктатор мог встретиться с Трампом называли саммит в Китае в сентябре. Еще одним вариантом был Ближний Восток, но по этому поводу никакой конкретики не было.

Стоит отметить, что за несколько часов до встречи, пока Трамп заявлял, что хочет «сизфайер» и будет расстроен, если это будет не сегодня, а российский патриарх Кирилл проводил молебен, Россия ударила по окрестностям Днепра и рынку в Сумах. Правда Минобороны РФ быстро заявили, что это якобы не они.

Первый конфуз и рукопожатие

Около 21:00 в СМИ появилась информация, что самолет Путина уже сел на Аляске, тогда как Трампа еще не было. Впоследствии кремлевские пропагандисты заявили, что в Анкорижде приземлился только самолет сопровождения.

Трамп встретил Путина как и анонсировалось - с красной дорожкой. Правда президент США прилетел на Аляску на полчаса раньше диктатора и ожидал его в самолете.

С журналистами они не общались. Вышли из самолетов одновременно, прошлись по красной дорожке, пожали руки несколько раз - при встрече и на камеры. Однако, журналисты все же задали Путину один вопрос - прекратит ли он убийства украинцев. Диктатор сделал вид, что не расслышал.

Несмотря на то, что у самолета Путина уже ждало его авто и пресс-секретарь Дмитрий Песков, диктатор поехал к месту саммита в машине Трампа.

Встреча Трампа и Путина без тет-а-тет

Еще за час до старта запланированной встречи стало известно об изменении планов. Вместо тет-а-тет встреча будет проходить в формате три на три - с Трампом будет Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. С Путиным на этом этапе переговоров уселись Лавров и помощник диктатора Юрий Ушаков.

Однако, и здесь общения со СМИ не получилось. Белый дом показал начало встречи, а уже через несколько секунд трансляция завершилась. Как оказалось, журналисты задавали Путину «неудобные» вопросы, а тот делал вид, что не слышит. Поэтому встреча началась без анонсированного начального брифинга.

Быстрая пресс-конференция, соглашения нет

Встреча в формате три на три длилась 2:45 часа, чего никто не ожидал. Предварительный тайминг, которым руководствовались СМИ, предусматривал долгие переговоры. Впрочем уже около двух ночи по Киеву Трамп и Путин вышли к журналистам.

Что интересно, по правилам первым должен был бы взять слово Трамп, как принимающая сторона, но на этот раз пресс-конференцию начал Путин. Диктатор в своем стиле начал с географических и исторических фактов. Затем он заявил о «хороших контактах» с Трампом, вспомнил о визитах Уиткоффа, а потом уже перешел к Украине. Здесь диктатор вновь вспомнил о «братском народе».

«У нас одни корни и все, что происходит для нас, - это трагедия и тяжкая боль. Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», - заявил он, добавив, что «все законные беспокойства России должны быть учтены».

Кроме того, диктатор подыграл Трампу, заявив, что если бы тот был президентом - войны не было бы.

«Я думаю, что так бы и произошло, я подтверждаю это», - сказал он.

Он также похвалился хорошим контактом с Трампом, благодаря которому «можем дойти до завершения конфликта в Украине». Кроме того, Путин предложил Трампу следующую встречу провести в Москве. Трамп же назвал идею интересной, но выразил опасения, что его за это могут раскритиковать.

Президент США выступил коротко. Заявил, что позвонит Зеленскому и лидерам НАТО, встречу назвал продуктивной, но важные вопросы остались нерешенными.

«Есть пара вопросов, больших вопросов, где мы не продвинулись, но есть прогресс. Соглашения нет до того момента, пока оно есть», - заявил Трамп.

В целом, это очень нехарактерно для Трампа - уходить с пресс-конференции сразу после объявления заявлений, не отвечая на вопросы журналистов. Эту деталь в частности отметили и американские журналисты.

Таким образом, встреча завершилась. Соглашения нет.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина