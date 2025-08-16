закрыть
Жара уходит: с севера в Беларусь спешит прохлада

1
  • 16.08.2025, 9:07
  • 1,738
Жара уходит: с севера в Беларусь спешит прохлада

Прогноз погоды на выходные и понедельник.

В Беларусь идет похолодание. На субботу, 16 августа, в одной из областей объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, однако уже в воскресенье максимум температуры снизится на 8 градусов — начнут поступать холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы, сообщили в Белгидромете.

В субботу, 16 августа, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный от слабого до умеренного, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9…+15°С, местами +7…+8°С, в западных районах страны она составит +16…+18°С; максимальная днем +23…+29°С, местами, а по Брестской области во многих районах воздух прогреется до +30…+33°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

На субботу в Брестской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Однако после этого похолодает и ожидается облачная с прояснениями погода.

В воскресенье, 17 августа, погоду в Беларуси продолжат определять фронтальные разделы, вслед за которыми начнут поступать холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7…+13°С, по юго-востоку страны до +16°С, максимальная днем составит от +14°С по северу до +25°С по юго-востоку.

В понедельник, 18 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7…+12°С, максимальная днем +17…+24°С.

Как сообщается, температура воды в реках сейчас от 13 °C до 22 °C, в водоемах — 20 °C до 22 °C.

