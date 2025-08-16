В РФ пропагандисты получили методички на случай провала переговоров Трампа и Путина 16.08.2025, 9:50

1,498

иллюстративное фото

«Чтобы никаких особенных надежд не было».

Путин укажет Трампу на «недоговороспособность Киева», Кремль готов «к разным сценариям развития событий переговоров», а глава России «задает перспективу российско-американским отношениям». Такие утверждения содержатся в методичке политического блока администрации президента России, которую государственные и лояльные власти российские СМИ «Медуза».

О возможных итогах саммита в тексте методички, которую получили пропагандисты, ничего не говорится. Однако в ней упоминается, что в Кремле «готовы к разным сценариям развития переговоров, ни один из них не станет сюрпризом ни для силового, ни для экономического блоков». Аргументировать эту готовность в своих материалах сотрудникам СМИ порекомендовали перечислением чиновников, вошедших в состав российской делегации на саммите.

У Путина «нет завышенных ожиданий» от встречи, хотя он и «настроен на диалог», добавляют авторы методички. Они также советуют подчеркнуть, что «российско-американский диалог и взаимодействие не ограничиваются только украинским вопросом — там много и других треков, по которым можно находить взаимопонимание». В текстах и выпусках новостей о саммите Путин должен предстать ключевой фигурой: именно он, а не Дональд Трамп «задает перспективу российско-американских отношений», подчеркивают в политическом блоке Администрации президента РФ.

Кроме того, составители методички требуют указывать в текстах, что власти Украины «недоговороспособны», а диалог с ними «исчерпан», на что Путин, вероятно, укажет Трампу. «Украина проигнорировала все мирные предложения России», говорится в методичке. Иллюстрировать этот тезис предлагается сорванным «пасхальным перемирием». 19 апреля Владимир Путин объявил, что Россия приостановит боевые действия на украинском фронте на 30 часов. Через три дня Путин заявил, что перемирие привело к «снижению боевых действий», при этом обвинив Украину в нарушении договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил в том же российскую сторону.

Технолог, сотрудничающий с политическим блоком Администрации президента РФ, в разговоре с «Медузой» предполагает: аудиторию провластных российских СМИ готовят к тому, что к «приостановке боевых действий саммит может и не привести».

«Прогрев, чтобы никаких особенных надежд не было, — чтобы не было и разочарований, — полагает собеседник. — Поэтому на первом плане диалог с США ради диалога с США. Путин и Трамп о чем-то договариваются, и [именно] Путин навязывает пункты этого договора».

Лояльная власти «Лента.ру», ссылаясь на каналы «военкоров», уже пишет, что «прорыва по Украине» ждать не приходится, а Владимир Зеленский «на мир не пойдет». В другом материале издания говорится, что «российская сторона заинтересована в обсуждении трансформации взаимодействия стран в целом, хотя, конечно, готова затронуть и украинскую проблематику». «Комсомольская правда» рассказывает читателям, что встреча с Зеленским «бессмысленна», а о каких-то «решениях по украинскому кризису» Путин и Трамп не сообщат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на саммите будут обсуждаться аспекты урегулирования украинского конфликта и «тезисы по региональной и международной проблематике».

