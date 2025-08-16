закрыть
16 августа 2025, суббота, 10:27
«Можно легко пообедать за 10 рублей»

В Минске открылось кафе, где кормят как в самолете.

В столице теперь можно почувствовать себя пассажиром рейса в Тбилиси или Стамбул за гораздо более скромные деньги. Служба «Кэтеринг» Национального аэропорта Минск открыла на улице Корженевского необычное кафе, где подают еду, приготовленную по меню бортовых рационов: на подносах бизнес-класса и в касалетках, которыми пользуются в самолетах. Журналисты Onlíner сходили в новое заведение, попробовали то, чем кормят пилотов и пассажиров, и узнали, сколько стоит такое удовольствие.

Даже бутерброды продают в коробочках, как в самолете

Кафе «Авиатор» в микрорайоне Курасовщина торжественно открыли несколько дней назад. Прежде здесь, рядом с общежитием аэропорта работало другое заведение, но его со временем решили обновить и в итоге полностью изменили концепцию.

Интерьер кафе напоминает салон самолета: столы, как и окна, похожи на иллюминаторы, рядом с ними стоят кожаные кресла.

Но главное здесь — это не интерьер, а меню. Посетителям подают бортовую еду из рационов различных авиакомпаний, для которых готовила и до сих пор готовит служба «Кэтеринг» Национального аэропорта. Среди них «Белавиа», Air China, «Марвеком», «Аэрофлот», Uzbekistan Airways.

— С любой авиакомпанией, которая летает в Беларусь и хочет, чтобы для нее готовили бортовое питание, мы согласовываем рационы — начиная от экономкласса и заканчивая меню для пилотов. Договорившись по всем деталям сотрудничества, мы начинаем готовить и поставлять питание на борт воздушного судна. Кроме прочего, мы представляем рационы специального питания: мусульманское, индийское, вегетарианское, детское, диабетическое, безглютеновое, фруктовое… За 30 лет партнерами службы «Кэтеринг» стали более 40 авиакомпаний. У нас накопился большой опыт, и нам хотелось, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя в нашем кафе как на борту самолета.

Еду в «Авиаторе» подают так, как это делают в бизнес-классе: на пластиковых подносах, в лотках-касалетках из фольги, с обязательной булочкой, маслом или сырком. Как заметил фотограф Максим, даже обычные бутерброды выглядят точными копиями самолетных — в коробочке, запаянной в целлофан.

Что по меню? Оно разнообразное. Нет здесь лишь супов, которые, как известно, на борту самолетов пассажирам не подают. О зарубежном происхождении блюд можно понять по названиям. Тут вы найдете и «Привет из Баку» (люля-кебаб из говядины с овощами и зеленью, рис басмати), и «Вкус солнечной Индии» (пикантная говядина с рисом басмати и овощами), и «Пхукет» (запеченный лосось, соус терияки, запеченный картофель, брокколи). Блюда эконом- и бизнес-класса можно найти на соседних строчках в меню, но разница видна по ценнику. Вот буквально несколько позиций:

«Задержка рейса» (куриное бедро, запеченное в сухарях с кунжутом, с французской горчицей) — 5,30 рубля.

«Первый класс» (котлета Пожарского, гречка, консервированная кукуруза) — 5,30 рубля.

«Чемодан» (куриные тефтели со сливочно-грибным соусом, запеченный картофель, брокколи) — 7,10 рубля.

«Бизнес-класс» (бефстроганов из говядины, картофельные драники, желтый/красный перец на гриле) — 15,50 рубля.

«Дасин» (запеченный палтус, сливочно-укропный соус, запеченный картофель, консервированный кабачок на гриле) — 27 рублей.

Мы сделали несколько заказов: взяли «Сет пилота» (мясная нарезка, огурчики, сыр, оливки) — он стоит 15 рублей. А из горячего нам принесли «Дасин» и «Бизнес-класс».

По обеду никаких вопросов: продукты свежие, только что приготовленные. Но нужно понимать: «Дасин» — одна из самых дорогих позиций в «Авиаторе». При желании можно взять что-то подешевле и спокойно уложиться в 10 рублей. К примеру, вот так выглядит пока самая популярная в кафе касалетка «Чемодан».

Отдельная тема — десерты. В аэропорту работает свой кондитерский цех, который готовит пирожные и прочие сладости для рейсов различных авиакомпаний. К примеру, пирожные с семенами чиа, манговым пюре и физалисом вскоре начнут поставлять на самолеты «Белавиа» и «Аэрофлота».

«Картошку», «Муравейник», «Клеопатру» и заварное со сгущенкой подают в бизнес-классе на рейсах белорусской авиакомпании, а для «эконома» готовят различные маффины и кексы. Стоимость почти ничем не отличается от сладостей, которые можно купить в магазинах, и она, конечно, ниже, чем в кофейнях.

«В первый день нам поступили заявки на три банкета»

Главный вопрос к заведению — рабочий график: по воскресеньям и понедельникам заведение для гостей закрыто. Как пояснила начальник отдела службы «Кэтеринг» Ирина Дмитриевич, «Авиатор» пока работает в тестовом режиме, и, если кафе будет востребованным, рабочие часы изменят.

— Новость о том, что открылось такое необычное кафе, разнеслась по белорусскому интернету. Вы уже чувствуете востребованность заведения?

— Да. Только за первый день нам поступили заявки на три банкета. Один заказ — порядка 50 человек, другой — 25. Интерес показывает, что кафе будет пользоваться спросом.

Смогут ли все желающие добраться до кафе — вопрос открытый. Заведение находится в далеко не самом проходном микрорайоне города. Выбор локации объясняется тем, что рядом находится гостиница аэропорта, и теперь завтракать, обедать и ужинать в кафе смогут ее постояльцы. При этом Ирина Дмитриевич не отрицает, что заведение подобного формата в будущем может быть открыто в другом районе города.

Кафе «Авиатор» работает по следующему графику: 13.30 — 22.00 (вторник — четверг, перерыв с 16.30 до 17.00), 14.30 — 23.00 (пятница — суббота, перерыв с 17.30 до 18.00). Выходные: воскресенье, понедельник.

