Как выглядят минские квартиры с самым дорогим квадратным метром 1 16.08.2025, 10:12

иллюстративное фото

Объявления звучат как пролог к фантастической истории.

На днях в телеграм-канале «Будни риелтора» появился пост, в котором автор собрала три минские квартиры, где квадратный метр стоит дороже всего по рынку. «Свыше 10 000 долларов за «квадрат» – звучит как пролог к какой-то фантастической истории. Но нет, это правда: сами посмотрите.

По данным риелторов, средняя стоимость квадратного метра в Минск в июле составляла 1754$.

Место №3: тут квадрат стоит больше 8000$ (к сожалению, никаких других подробностей о квартире нет)

Место №2: 100-метровая квартира в «доме Чижа». «Квадрат» тут стоит около 9000$

Наконец, место №1: ул. Киселева, 282,7 м². Стоимость метра – более 10 000$

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com