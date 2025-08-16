Как выглядят минские квартиры с самым дорогим квадратным метром

Как выглядят минские квартиры с самым дорогим квадратным метром1
- 16.08.2025, 10:12
Объявления звучат как пролог к фантастической истории.
На днях в телеграм-канале «Будни риелтора» появился пост, в котором автор собрала три минские квартиры, где квадратный метр стоит дороже всего по рынку. «Свыше 10 000 долларов за «квадрат» – звучит как пролог к какой-то фантастической истории. Но нет, это правда: сами посмотрите.
По данным риелторов, средняя стоимость квадратного метра в Минск в июле составляла 1754$.
Место №3: тут квадрат стоит больше 8000$ (к сожалению, никаких других подробностей о квартире нет)
Место №2: 100-метровая квартира в «доме Чижа». «Квадрат» тут стоит около 9000$
Наконец, место №1: ул. Киселева, 282,7 м². Стоимость метра – более 10 000$