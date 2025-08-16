На что способен самый дешевый кроссовер Nissan за $7 тысяч? 1 16.08.2025, 10:23

Авто порадовало своими достоинствами.

Компактная модель Nissan Magnite, которая является самым дешевым кроссовером производителя, недавно претерпела модернизацию. Теперь специалисты поделились своим мнением о машине за $7000 и выяснили, на что она способна.

Об автомобиле рассказывает Carscoops. Среди плюсов Nissan Magnite 2025 года отметили низкую цену и список оснащения, который приятно удивляет с учетом стоимости бюджетного кроссовера Nissan.

Вдобавок автомобиль предлагает достаточно вместительный интерьер для компактного сегмента. Но в модели нашлись и недостатки – слабоватый двигатель и дешевые декоративные элементы.

Автомобиль ориентирован на покупателей, которые хотят получить доступный современный кроссовер. После небольшой модернизации машина сохранила эффектный дизайн, что является редкостью для бюджетного сегмента. Дизайнеры обновили бамперы, светотехнику и колесные диски.

К выбору доступны двигатель объемом 1 л (72 л.с.) и турбированный 1 л (100 л.с.). Оснащение Nissan Magnite включает мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, две подушки безопасности, камеры кругового обзора.

