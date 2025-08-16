У Путина сделали заявление о саммите с Трампом и Зеленским
Проведение такой встречи в ходе переговоров на Аляске не обсуждалось.
Проведение трехстороннего саммита президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в ходе переговоров на Аляске не обсуждалось.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном проведении саммита в трехстороннем формате с участием Зеленского, Ушаков ответил лаконично: «Пока эта тема не поднималась».
Он также отметил, что, как только будут окончательно подведены итоги саммита США и РФ, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи Трампа и Путина.
«Сейчас президент США сказал о том, что он позвонит коллегам, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше», - добавил Ушаков.