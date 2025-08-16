закрыть
Где в Беларуси лучший сервис в магазинах?

1
  • 16.08.2025, 11:24
  • 1,484
Где в Беларуси лучший сервис в магазинах?

На востоке хамят.

В Гродненской области расположены лучшие торговые объекты. Больше всего замечаний по Витебской области. Такой результат показал опрос белорусов по более чем двум тысячам магазинов, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«В рамках проекта «Народный контроль» потребители высказали мнение о состоянии порядка 2,2 тыс. торговых объектов. Наибольшая активность проявлена в отношении: «Евроопт/Хит/Грошык» — 46%, «Доброном/Маяк/Копеечка» — 29%, «Соседи/Чистые родники/Наваколле» — 10%», — сообщили в МАРТ.

По мнению участников проекта, лучшие торговые объекты расположены в Гродненской области. Больше всего претензий высказано на Витебщине.

