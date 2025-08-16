закрыть
16 августа 2025, суббота
The Economist: Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе

10
  • 16.08.2025, 11:27
  • 3,366
The Economist: Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе

На период до трехсторонней встречи.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе в ходе переговоров на Аляске.

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол.

Кэррол сообщил, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон.

«Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной», - заявил осведомленный собеседник журналиста.

Напомним, ранее в Bloomberg сообщили, что Путин рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу. Речь о паузе в воздушных ударах с применением дронов и ракет.

