The Economist: Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе 10 16.08.2025, 11:27

На период до трехсторонней встречи.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе в ходе переговоров на Аляске.

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол.

Кэррол сообщил, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон.

«Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной», - заявил осведомленный собеседник журналиста.

Напомним, ранее в Bloomberg сообщили, что Путин рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу. Речь о паузе в воздушных ударах с применением дронов и ракет.

