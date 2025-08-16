закрыть
16 августа 2025, суббота, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европейские лидеры отреагировали на встречу Трампа и Путина на Аляске

7
  • 16.08.2025, 11:54
  • 2,044
Европейские лидеры отреагировали на встречу Трампа и Путина на Аляске

ЕС сомневается в заинтересованности Кремля прекратить войну.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в ночь с 15 на 16 августа. В Европе уже высказались насчет событий на Аляске.

Что думает Европа о встрече Трампа и Путина - говорится в материале РБК-Украина.

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский приветствовал усилия Трампа по прекращению войны в Украине. Однако он сомневается в заинтересованности Путина в этом.

«Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он не атаковал бы Украину весь день», - написал Липавский в X (Twitter).

Министр также отметил, что Путин сказал ту самую пропагандистскую чушь о «корнях конфликта», которую проповедует его государственное телевидение.

«Проблема в российском империализме, а не в украинском желании жить свободно. И не забывайте, что эти слова также скрывают усилия Путина вернуть архитектуру безопасности к 1997 году. К тому моменту, когда Чешская Республика еще не была членом НАТО», - добавил глава чешского МИД.

Литва

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обвинила Путина в манипулировании и завуалированных угрозах после слов диктатора о «предупреждении» Украине и Европе не «саботировать переговоры».

«Военный преступник, который имеет привычку отравлять своих критиков радиоактивными веществами, обращается к президенту США со словами: «Очень приятно видеть вас здоровым и живым"», - отметила министр в X (Twitter).

Она также подчеркнула, что Россия продолжает обстреливать мирное население в Украине.

Германия

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил, что Трамп не получил ничего после саммита на Аляске. Зато Путин получил красную дорожку с президентом США.

«Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса - явный счет 1:0 в пользу Путина - никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: полное разочарование», - отметил он.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина