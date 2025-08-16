В Варшаве прошел грандиозный парад в День Войска Польского 16.08.2025, 12:14

Впервые в истории к традиционному военному параду добавлена морская колонна.

На Вислостраде в Варшаве прошел парад по случаю Дня Войска Польского. В мероприятии участвуют более 4000 солдат всех родов войск ВС Польши. Также там продемонстрируют почти 50 воздушных судов и 300 единиц современного оборудования, находящегося на вооружении польской армии, передает «Польское радио».

В этом году впервые парад на земле и в воздухе дополнен морской составляющей — корабли Военно-морских сил принимают участие в параллельном морском параде, который проходит на Балтийском море недалеко от Хеля.

Pamięć o tych, dzięki którym możemy żyć w wolnej i suwerennej Polsce jest naszym obowiązkiem. W dniu Święta Wojska Polskiego, składając wieńce w miejscach pamięci, m. in. przed pomnikiem ku czci poległych weteranów misji Wojska Polskiego, tablicą upamiętniającą gen. T.… pic.twitter.com/APJURFuXgY — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 15, 2025

Президент Кароль Навроцки в публикации в социальных сетях отметил значение Варшавской битвы. Он подчеркнул участие украинцев, которые вместе с польскими силами сражались против Красной армии. Президент добавил, что российский империализм веками угрожает свободе граждан других стран.

«Польская политическая традиция учит, что российский экспансионизм основан на наследии внутреннего деспотизма, где единственным свободным человеком является сам правитель», — написал президент. Он подчеркнул, что российский империализм можно победить только союзом свободных людей.

Кароль Навроцки пригласил всех, кто ценит свободу, присоединиться к полякам, отмечающим остановку российского деспотизма и защиту свободы.

«Именно поэтому мы никогда не поддадимся российскому империализму, и поэтому мы сегодня на стороне Украины, защищающей свою свободу — чтобы сделать Европу целой, свободной и снова установить в ней мир. Россия не непобедима. Россию можно остановить», — подчеркнул президент.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Павел Коваль провел символическую параллель с тем, что сегодня, в день поражения российских войск под Варшавой, Трамп и Путин встречаются на Аляске.

«Слава Богу, что встреча на Аляске 15 августа. Русские убедили полмира, что «они всегда побеждают». А тут как раз годовщина великого поражения россиян от поляков в 1920 году. Нашими союзниками в той войне с Россией (1919–1921) были, среди прочих, Франция, Украина, свободная Беларусь, Латвия, Венгрия и Румыния. Надеюсь, эти факты станут достоянием общественности», — написал он.

Тем временем в польской столице завершилась торжественная смена почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата на площади Юзефа Пилсудского. В торжествах по случаю Дня Вооруженных Сил Польши приняли участие, среди прочих, президент Кароль Навроцки, спикер Сейма Шимон Холовня и вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Вместе с представителями армии политики возложили венок от Народа у Могилы Неизвестного Солдата.

GROM - jesteście urodzonymi zwycięzcami! 🇵🇱 pic.twitter.com/SUFpGbjzmG — Donald Tusk (@donaldtusk) August 15, 2025

Затем президент возложил венки у Памятника жертвам Смоленской катастрофы и у памятника президенту Леху Качиньскому. В конце памятного мероприятия президент вместе с главой Минобороны и спикером Сейма, а также представителями польской армии возложили венок у памятника Юзефу Пилсудскому.

День Вооруженных Сил Польши отмечается в годовщину Варшавской битвы 1920 года, которая решила исход польско-большевистской войны. Битва состоялась на подступах к Варшаве и завершилась победой Польши.

