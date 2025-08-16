закрыть
16 августа 2025
Трамп оценил встречу с Путиным на «10 из 10»

9
  • 16.08.2025, 12:31
  • 3,172
Трамп оценил встречу с Путиным на «10 из 10»

Президент США подчеркнул превосходство своей страны на РФ.

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в твердую десятку.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

Он заверил, что встреча якобы заслуживает высокой оценки, потому что они «хорошо поладили». В частности, президент США назвал саммит успешным и оценил его на «10 из 10».

«Поэтому я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы прекрасно нашли общий язык. И это хорошо, когда, знаете, два больших государства ладят, особенно когда они ядерные государства. Знаете, мы номер один, они номер два в мире. И это большое дело. Это большое дело», - отметил он.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате «три на три».

Переговоры продолжались около трех часов.

