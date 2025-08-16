Наконец-то долетело Павел Лакийчук, «Главред»

16.08.2025, 12:45

Чем важен удар по порту «Оля».

Порт «Оля» в Астраханской области РФ, который 14 августа поразили Силы обороны Украины - это основной пункт морских перевозок «шахедов» и другого оружия из Ирана. Перевозка осуществлялась российскими сухогрузными кораблями через Каспийское море именно в этот порт. «Оля» давно ждала своей порции, но почему-то туда долго не долетало.

И факт того, что туда наконец прилетело, свидетельствует, что взялись и за это направление. Это одновременно удары по вражеской логистике и продолжение серии поражений складов шахедов, которые ранее осуществляли украинские спецслужбы.

Если говорить о том, насколько это может замедлить сбор и поставки шахедов, то каждый отдельный удар не дает большой задержки, ведь речь идет о сотнях или даже тысячах дронов. Но при ударах и по складам, и по перевозкам, и по комплектующим, производство и поставки шахедов несколько тормозится. Эффект возрастает именно благодаря комплексности действий. Поэтому ожидать, что россияне сразу прекратят запуски шахедов, не стоит. Однако мы можем сократить их возможности.

Это действительно был основной маршрут поставки иранского оружия с Каспия: из иранских портов на севере Каспийского моря его перевозили российские сухогрузы в Астрахань, преимущественно в порт Оля. Есть также Каспийск, куда однажды уже прилетало по российским катерам, поэтому стоит следить и за этим направлением. Может произойти перенаправление потоков туда, а также активизация использования кораблей Каспийской флотилии.

Относительно реакции россиян на такие удары - не стоит мыслить логикой «удар - ответ - наш ответ - их ответ». Война не ведется по принципу «летчики против летчиков» или «танкисты против танкистов». Против танков применяют противотанковые средства, против авиации - противовоздушную оборону, против кораблей - противокорабельные ракеты. И здесь так же: там, где враг налетает, надо применять средства противодронной защиты; там, где действуют вражеские корабли - противокорабельные силы и вооружение.

Россияне сейчас начинают писать, что беспилотники, которыми был поражен порт Оля в Астраханской области, якобы шли со стороны Азербайджана. Это понятно: они пытаются свои неудачи превратить в инструмент давления. Во-первых, хотят повлиять на Азербайджан напрямую, а во-вторых - не допустить, чтобы Азербайджан четко определился на стороне Украины.

Ведь после нескольких диверсий против азербайджанских нефтяных компаний со стороны России (в частности загрязнения нефти и диверсий на газопроводе) Баку четко заявил, что поддерживает Украину и осуждает действия России, а также рассматривает возможность предоставления помощи, включая оружие. Для Москвы это очень болезненная перспектива, поэтому они ищут себе нового врага в лице Азербайджана.

Павел Лакийчук, «Главред»

