Минчанка в сердцах бросила обручальное кольцо — история получила продолжение

Минчанка в сердцах бросила обручальное кольцо — история получила продолжение3
- 16.08.2025, 13:06
Секрет раскрыл маляр-штукатур.
Минчанка бросила свое обручальное кольцо на стол и потом не нашла его. Выяснилось, что украшение после этого оказалось в ломбарде, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Минчанка во время ссоры «в гневе бросила обручальное кольцо на стол». Оно в итоге пропало и женщина пошла в милицию.
Выяснилось, что накануне в гостях у минчанки был 50-летний сосед, работающий маляром-штукатуром.
«Воспользовавшись моментом, когда в комнате никого не было, гость похитил золотое украшение. Ювелирное изделие фигурант с помощью знакомого сдал в ломбард и получил около 300 рублей. Деньги потратил на личные нужды», — сообщили в ГУВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело.