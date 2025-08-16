Минчанка в сердцах бросила обручальное кольцо — история получила продолжение 3 16.08.2025, 13:06

2,714

Секрет раскрыл маляр-штукатур.

Минчанка бросила свое обручальное кольцо на стол и потом не нашла его. Выяснилось, что украшение после этого оказалось в ломбарде, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка во время ссоры «в гневе бросила обручальное кольцо на стол». Оно в итоге пропало и женщина пошла в милицию.

Выяснилось, что накануне в гостях у минчанки был 50-летний сосед, работающий маляром-штукатуром.

«Воспользовавшись моментом, когда в комнате никого не было, гость похитил золотое украшение. Ювелирное изделие фигурант с помощью знакомого сдал в ломбард и получил около 300 рублей. Деньги потратил на личные нужды», — сообщили в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

