закрыть
16 августа 2025, суббота, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка в сердцах бросила обручальное кольцо — история получила продолжение

3
  • 16.08.2025, 13:06
  • 2,714
Минчанка в сердцах бросила обручальное кольцо — история получила продолжение

Секрет раскрыл маляр-штукатур.

Минчанка бросила свое обручальное кольцо на стол и потом не нашла его. Выяснилось, что украшение после этого оказалось в ломбарде, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка во время ссоры «в гневе бросила обручальное кольцо на стол». Оно в итоге пропало и женщина пошла в милицию.

Выяснилось, что накануне в гостях у минчанки был 50-летний сосед, работающий маляром-штукатуром.

«Воспользовавшись моментом, когда в комнате никого не было, гость похитил золотое украшение. Ювелирное изделие фигурант с помощью знакомого сдал в ломбард и получил около 300 рублей. Деньги потратил на личные нужды», — сообщили в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина