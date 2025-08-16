Лидеры ЕС обнародовали совместное заявление по итогам встречи Трампа и Путина 6 16.08.2025, 13:13

6,144

Не должно быть никаких ограничений для ВСУ, а также никакого вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Отмечается, что лидеры приветствуют усилия президента Трампа по прекращению убийств на Украине, прекращению агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира.

«По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится», - говорится в заявлении.

Европейские лидеры также подчеркнули, что готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы. В то же время подчеркивается, что Украина должна иметь четкие гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция добровольцев готова играть активную роль. Вооруженные силы Украины и ее сотрудничество с третьими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО».

Также европейские лидеры отмечают, что решения в отношении своей территории будут приниматься Украиной, и международные границы не должны изменяться силой.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы полны решимости сделать больше для укрепления Украины, чтобы положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира», - говорится в заявлении.

Также союзники Украины заявляют, что готовы и далее оказывать давление на Россию.

«Мы продолжим ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры для давления на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com