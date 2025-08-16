Страны Африки потребовали изменить карту мира 4 16.08.2025, 13:31

Карта в проекции Меркатора создает ложное впечатление, будто Африка является «маргинальной».

Африканский союз (АС) поддержал кампанию с призывом отказаться от использования карты мира в проекции Меркатора XVI века. По мнению организации, эта карта искажает реальные размеры континентов, представляя Африку значительно меньше, чем она есть на самом деле.

Проекция, созданная картографом Герардом Меркатором для навигации, известна тем, что увеличивает территории вблизи полюсов, такие как Россия, Северная Америка и Гренландия, и одновременно сжимает регионы у экватора, включая Африку и Южную Америку.

Как заявила Reuters заместитель председателя Комиссии АС Сельма Малика Хаддади, эта карта создает ложное впечатление, будто Африка является «маргинальной». По ее словам, такие стереотипы влияют на образование, СМИ и политику, хотя Африка — второй по величине континент в мире, на котором проживает более миллиарда человек.

Споры вокруг «политической корректности» карт ведутся не первое десятилетие. Еще в 1970-х годах стала популярной проекция Галла-Петерса. Она сохраняла точные площади стран (поэтому Африка и Южная Америка на ней выглядят огромными), но сильно искажала их формы. Ее продвигали как идеологическую альтернативу «европоцентричной» карте Меркатора, и ее даже приняли на вооружение в ЮНЕСКО и некоторых других организациях.

Еще один пример, более курьезный, связан с Новой Зеландией, которую регулярно «забывают» нанести на различные карты мира. Проблема стала настолько известной, что в 2018 году правительство страны запустило шуточную PR-кампанию #GetNZOnTheMap («Верните НЗ на карту»). В ней участвовали тогдашний премьер-министр Джасинда Ардерн и комик Рис Дарби, которые расследовали «заговор» против их страны. Этой теме даже посвящен популярный раздел на форуме Reddit, где коллекционируют карты без Новой Зеландии.

«Немедленно прекратить»

Инициаторами же нынешней кампании под названием «Correct The Map» («Исправьте карту») выступили правозащитные группы Africa No Filter и Speak Up Africa. Они призвали перейти на проекцию Equal Earth 2018 года, которая более точно отражает размеры стран.

«Это самая продолжительная в мире кампания по дезинформации, и ее просто необходимо немедленно прекратить», — заявила исполнительный директор Africa No Filter Моки Макура.

Google, ООН и Всемирный банк

Африканский союз видит в этой кампании часть более широкой цели по «восстановлению законного места Африки на мировой арене», что перекликается с растущими призывами к репарациям за колониализм.

Проекция Меркатора все еще широко используется. Например, Google Maps перешел с нее на трехмерное изображение глобуса в десктопной версии еще в 2018 году, однако в мобильном приложении проекция Меркатора остается по умолчанию.

Представитель Всемирного банка сообщил, что они уже используют альтернативные проекции и постепенно отказываются от карты Меркатора. В ООН заявили, что запрос от активистов должен быть рассмотрен комитетом экспертов.

Инициативу поддержали и другие регионы. В частности, вице-председатель Комиссии по репарациям Карибского сообщества (CARICOM) назвал отказ от карты Меркатора отвержением «идеологии власти и доминирования».

