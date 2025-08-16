закрыть
Российские акции обвалились после отказа Путина прекращать огонь в Украине

  • 16.08.2025, 13:34
  • 2,638
Российские акции обвалились после отказа Путина прекращать огонь в Украине

Рубль тоже падает.

Российский рынок акций отреагировал снижением на итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые продолжались вдвое меньше запланированного и, по словам Трампа, не привели к соглашению по Украине, пишет The Moscow Times.

Хотя Трамп сообщил, что решил отложить «на две-три недели» введение жестких санкций против России, которыми грозил в случае провала переговоров, индекс Мосбиржи на субботних торгах упал на 2% и потерял 130 миллиардов рублей капитализации.

На 11.07 мск акции «Газпрома» подешевели на 2,9%, «Роснефти» — на 2,6%, «Газпром нефти» — на 2,2%, а «Совкомфлота» — почти на 3%.

Чуть меньше, на 1,5%, просели бумаги госбанков — Сбера и ВТБ. Акции металлургических компаний теряют более 2%: «Северсталь» подешевела на 2,5%, НЛМК — на 3%, ГМК «Норникель» — на 2,6%. На 2,9% спикировал «Аэрофлот».

Рубль падает на форексе: курс доллара растет на 0,5%, до 80,15 рубля, а евро — на 0,9%, до 93,76 рубля.

«Рынок ожидал большего», — констатирует инвестбанкир Евгений Коган: остановки боевых действий, заключения каких-то соглашений, подписания каких-то протоколов о намерениях, разговора о снятии санкций. Но ничего из этого не произошло. По данным Axios, Путин отказался от временного прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее мирное соглашение, которое бы учитывало все его претензии.

«Чтобы рынку было хорошо, нужен очевидный дипломатический успех, остальные варианты сделают рынку плохо», — согласен Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал». Однако пока успеха не просматривается. «Российская сторона говорила, что переговоры могут пройти 6–7 часов. Взяли с собой министра финансов. Планировали обсуждение экономических вопросов. Но до этого не дошло. Не лучший знак», — отмечает Коган.

В ближайшее время российский рынок рискует просесть «на пару процентов», а доллар подорожать — до 81-82 рубля, прогнозирует он.

Для российской экономики итоги встречи означают сохранение санкционной архитектуры Запада и необходимость продолжать курс с упором на внутренние ресурсы, госзаказы и торговлю с «дружественными» странами, констатирует директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

«Отсутствие договоренностей по ключевым вопросам фиксирует статус-кво: Запад сохраняет санкционную архитектуру, а Россия продолжает адаптироваться через переориентацию торговли, развитие параллельного импорта, укрепление внутреннего производства и бюджетную поддержку приоритетных отраслей. Рост экономики в значительной мере обеспечивается государственными расходами и инвестициями в оборонно-промышленный комплекс, инфраструктуру, строительство и базовые отрасли. При этом сохраняются риски, связанные с ценовой конъюнктурой на нефть и газ, логистикой и высокими издержками заимствований, что делает необходимым жесткий контроль за бюджетным балансом и денежно-кредитной политикой», — перечисляет Кабаков.

