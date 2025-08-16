закрыть
Дочь Келлога призвала наказать тех, кто заставил солдат США стелить дорожку Путину

  • 16.08.2025, 13:59
Дочь Келлога призвала наказать тех, кто заставил солдат США стелить дорожку Путину
Меган Моббс

Как минимум, они не должны были быть в форме.

Должностных лиц, которые приняли решение привлечь американских солдат к расстиланию красной дорожки перед российским президентом Владимиром Путиным, следует привлечь к ответственности.

Это ужасное решение, считает дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, глава гуманитарного фонда R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия», — написала она в соцсети Х.

«Как минимум, они не должны были быть в форме», — добавила дочь американского генерала.

Напомним, 15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина, в ходе которой Трамп несколько раз аплодировал российскому президенту. Однако (Белый дом вырезал эти кадры из видеороликов https://charter97.org/ru/news/2025/8/16/652245/). Вероятно, это было сделано после того, как сеть взорвалась реакциями на такие действия президента США. Люди обратили внимание на то, что Трамп аплодирует политику, которого разыскивает Международный уголовный суд за похищение украинских детей.

