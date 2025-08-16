Француженка ехала с золотым слитком и десятками монет на автобусе «Вильнюс-Гомель» 4 16.08.2025, 14:16

2,938

иллюстративное фото

Продолжение истории рассказали в таможенном комитете.

Гражданка Франции приехала в Беларусь из Литвы с десятками золотых монет и золотым слитком. Эти ценности она не задекларировала, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Гражданка Франции приехала в Беларусь из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» на рейсовом автобусе «Вильнюс-Гомель». Прошла через зеленый коридор — то есть подтвердила, что не имеет товаров для декларирования.

Однако таможня все равно досмотрела ее багаж. В итоге там обнаружили слиток золота в 50 грамм и 84 золотые монеты из Франции, Италии и Швейцарии. Общий вес монет и слитка составил почти 600 грамм.

Груз оценили на 190 тысяч рублей.

«Недекларирование такого количества золота могло послужить основанием для неуплаты таможенных платежей в размере порядка 50 тысяч рублей», — сообщили в ГТК.

Женщину оштрафовали на 19 тысяч рублей за недекларирование в крупном размере (ч. 4 ст. 15.5 КоАП). Штраф она заплатила.

