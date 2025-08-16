закрыть
16 августа 2025, суббота, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Француженка ехала с золотым слитком и десятками монет на автобусе «Вильнюс-Гомель»

4
  • 16.08.2025, 14:16
  • 2,938
Француженка ехала с золотым слитком и десятками монет на автобусе «Вильнюс-Гомель»
иллюстративное фото

Продолжение истории рассказали в таможенном комитете.

Гражданка Франции приехала в Беларусь из Литвы с десятками золотых монет и золотым слитком. Эти ценности она не задекларировала, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Гражданка Франции приехала в Беларусь из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» на рейсовом автобусе «Вильнюс-Гомель». Прошла через зеленый коридор — то есть подтвердила, что не имеет товаров для декларирования.

Однако таможня все равно досмотрела ее багаж. В итоге там обнаружили слиток золота в 50 грамм и 84 золотые монеты из Франции, Италии и Швейцарии. Общий вес монет и слитка составил почти 600 грамм.

Груз оценили на 190 тысяч рублей.

«Недекларирование такого количества золота могло послужить основанием для неуплаты таможенных платежей в размере порядка 50 тысяч рублей», — сообщили в ГТК.

Женщину оштрафовали на 19 тысяч рублей за недекларирование в крупном размере (ч. 4 ст. 15.5 КоАП). Штраф она заплатила.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина