Пять водоемов недалеко от Минска, где можно хорошо отдохнуть в выходные 1 16.08.2025, 14:57

Было бы желание и погода.

О жаре, как правило, говорят два фактора: в магазинах заканчиваются вентиляторы и все водные зоны в черте города усыпаны людьми.

Когда за окном выше 25 градусов, организм невольно начинает искать возможности компенсировать летний зной.

В Минске, конечно, есть водные зоны, но многие предпочитают поездки за пределы столицы. Вероятно, ожидая меньшего числа отдыхающих или находясь в поисках чего-то нового.

Также водоемы за городом – точки притяжения дачников, которые могут заехать на пляжи по пути к своим садовым участкам после тяжелой рабочей недели.

Tochka.by нашла на карте места около столицы, где можно загорать и купаться.

Минское море (Заславское водохранилище)

Летом 2025 года минские власти рапортовали о готовности 23 официальных пляжей. И сразу 8 предлагаемых мест для купания находится при Заславском водохранилище. По сути, это пригород столицы, часть Минского района.

Лучшими считаются пляжи №6 и №9. «Шестой» соседствует с Республиканским центром олимпийской подготовки по парусному спорту. По мере удаления от него песчаный берег все больше оказывается во власти зелени. «Девятый» отличается наличием значительного количества лежаков и беседок, гармонично вписанных в ландшафт, душевых и биотуалетов.

Чтобы сюда добраться, на машине следует ехать по проспекту Победителей за кольцевую (либо по МКАД) и на Т-образном перекрестке повернуть направо.

От станции «Дружная» до Минского моря ходит автобус №219Д. От «Одоевского» – №219. А также можно доехать на электричках в сторону Молодечно.

Минусы накладывает близость к Минску. В пиковые часы (вечером и в выходные) могут быть проблемы с парковкой и свободными местами на пляже.

Вяча

Некоторые считают, что здесь самая чистая вода. Другие говорят о не самой комфортной инфраструктуре (хотя тут есть беседки и мангалы, раздевалки и туалеты) и отсутствии песчаного пляжа.

Здешний водоем, возможно, максимально удачно вписан в природную среду – окружен хвойным лесом.

Ехать на Вячу на авто нужно в сторону Мяделя (20 км). Автобусы ходят от диспетчерских станций «Карастояновой» и «Славинского». Также в сезон можно найти подходящую маршрутку от ул. Карбышева.

Дубровское водохранилище

Находится в 26 км от Минска в направлении Логойска. На южном берегу располагается поселок Раубичи, знакомый любителям зимних видов спорта.

Здесь два пляжа. На бесплатном, возможно, не самый удобный вход в воду, а береговую линию не так активно очищают от водорослей. На платном нет толпы (вход Br5, для детей до 7 лет бесплатный). В аренду предлагают шезлонги, байдарки, сапборды, катамараны, гидроциклы. Можно арендовать беседку и дополнить отдых рыбалкой.

Без личного авто есть вариант добраться туда автобусами из Минска до остановки «Поворот на Дуброво», оттуда придется идти пешком около двух километров. Еще один путь – пригородный транспорт от метро «Борисовский тракт» до остановки «Аношки» у поселка Кудрищино и пешком через речку Усяжа.

Птичь (Волковичское водохранилище)

Находится в 16 км от столицы по Брестскому шоссе. Пляжи здесь травянистые. Зоны отдыха оборудованы кабинками для переодевания, шезлонгами и иными стандартными элементами, упрощающими отдых на природе. В сезон обычно работают летние кафе.

Это водохранилище много лет служит базой для соревнований спортсменов-воднолыжников. Также тут можно встретить большое количество рыбаков.

Добраться на Птичь можно автобусами от станции метро «Малиновка» до Волковичей. Также есть вариант воспользоваться электричкой в сторону Барановичей. Она останавливается на станции «Птичь», но придется идти около двух километров.

Петровичское водохранилище

Расположено на реке Волме в Смолевичском районе (возле поселка Сокол). Появилось оно в 1978 году с аккумулирования чистой воды и обводнения прилегающих сельхозугодий.

Подходит для семейного отдыха с маленькими детьми, поскольку рукотворный характер водоема обусловил небольшую глубину. По этой же причине и в отсутствие густых зарослей вода быстро нагревается. Вход в воду плавный, берег пологий – песчаный или торфяной.

Добираться на авто сюда можно по московской или могилевской трассам (во втором случае не пропустите съезд у поселка Привольный в сторону аэропорта).

Оптимальный вариант общественного транспорта – экспресс-автобус №173Э, который идет до поселка Сокол.

