Трамп назвал условие приглашения Путина на трехстороннюю встречу 4 16.08.2025, 14:57

2,306

Дональд Трамп

Многое зависит от переговоров президента США с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп пообещал назначить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, если переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 августа пройдут успешно.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник после обеда. Если все пойдет хорошо, мы назначим встречу с президентом Путиным», - заявил он.

По мнению Трампа, такая встреча может «спасти жизни миллионов людей».

Напомним, по дороге с Аляски в Вашингтон Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Он рассказал о результате встречи с Путиным.

Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с Трампом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com