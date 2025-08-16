закрыть
Трамп назвал условие приглашения Путина на трехстороннюю встречу

4
  • 16.08.2025, 14:57
  • 2,306
Трамп назвал условие приглашения Путина на трехстороннюю встречу
Дональд Трамп

Многое зависит от переговоров президента США с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп пообещал назначить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, если переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 августа пройдут успешно.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник после обеда. Если все пойдет хорошо, мы назначим встречу с президентом Путиным», - заявил он.

По мнению Трампа, такая встреча может «спасти жизни миллионов людей».

Напомним, по дороге с Аляски в Вашингтон Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Он рассказал о результате встречи с Путиным.

Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с Трампом.

