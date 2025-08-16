Что выберет Лукашенко
- 16.08.2025, 15:44
Будет развилка.
Саммит завершён. Подведем краткие итоги.
Возможно, перемирие стало ближе. При условии, что Украина и Европа согласятся на сделку, которая им не понравится.
И тут будет развилка.
Сделать вид, что ничего не было и начать, точнее — продолжить торговать, но уже в открытую со снятием санкций.
Или принять как данность, что перемирие — это время на подготовку к войне. И лучший способ готовиться — не давать противнику зарабатывать. Очевидно, что для современной России границы — такая же условность, как для CCCР — временные, ничего не значащие линии на карте. В следующей войне Европе придется воевать самой.
Развилка есть и у Лукашенко
Рассчитывать на то, что США гарантируют сохранение автономии. Тогда нужно срочно выпускать политических заключённых в промышленных объемах. Это позиция объекта на столе.
Смириться с тем, что он все равно останется в российской сфере влияния. Не выпускать, попросить денег за лояльность. Это позиция объекта под столом.
И третий — тянуть время до следующего раунда переговоров, а там поставить на победителя, чтобы сесть за стол. Тянуть время — любимый прием Лукашенко
Ставки циничны и высоки.
Для Европы — сроки и характер войны. Для Лукашенко — длительность выживания.
