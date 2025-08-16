закрыть
Зеленский рассказал об успехах ВСУ на Донбассе

  • 16.08.2025, 15:52
Зеленский рассказал об успехах ВСУ на Донбассе
Александр Сырский и Владимир Зеленский

Авантюра россиян на Покровском направлении закончилась провалом.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина уже вторые сутки подряд имеет значительные успехи на самых сложных участках фронта - Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.

Об этом говорится в Telegram Зеленского.

Президент Украины отметил, что заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил генерала Александра Сырского о ситуации на фронте, защите позиций и намерениях российской оккупационной армии.

По словам президента, Украина удерживает позиции по всему фронту. Причем на направлении Доброполья и Покровска, самых сложных участках в Донецкой области, уже вторые сутки подряд Силы обороны имеют успехи.

«В частности, хочу отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что продолжается уничтожение оккупантов, которые пытаются просочиться в глубину позиций ВСУ. Есть пополнение «обменного фонда» - пленные россияне, которых в дальнейшем можно будет обменять на украинских военнопленных.

«Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость», - подытожил Зеленский.

