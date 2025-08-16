Над Путиным пролетели самолеты, бомбившие подземные бункеры в Иране

Над Путиным пролетели самолеты, бомбившие подземные бункеры в Иране4
- 16.08.2025, 16:07
- 2,648
Необычная деталь саммита на Аляске.
На Аляске Путину продемонстрировали, одновременно ненавязчиво и сознательно, самые современные средства американских ВВС, в том числе те, что совсем недавно наносили удары по подземным бункерам в Иране, пишет The Moscow Times.
После того, как Дональд Трамп и Путин поприветствовали друг друга на аляскинской авиабазе «Элмендорф-Ричардсон», над их головами пролетели пять бомбардировщиков. А на кадрах, которые разместил в социальных сетях помощник президента США, видно, как лимузин, куда сели Трамп с Путиным, проезжает мимо выстроившихся в ряд военных самолетов и вертолетов.
Над аэродромом пролетели четыре самолета F-35 с базы ВВС «Эйелсон» на Аляске и бомбардировщик-стелс B-2 с базы «Уайтмен» в Миссури, рассказал CBS News знающий о подготовке минипарада американский чиновник. B-2 использовались для бомбардировки в июне подземных ядерных объектов в Иране. Туда они вылетели как раз с базы в Миссури, чтобы осуществить, как его охарактеризовали американские военные, «крупнейший оперативный удар с применением B-2 в истории США».
Путин был заметно удивлен, когда над ним пронеслось пять самолетов, пишет ведущий австралийский новостной сайт news.com.au. Он также приводит комментарии пользователей соцсетей, которые называли «блестящей» такую «демонстрацию превосходства» и военной силы. «Если это не устрашение, то я не знаю, как это назвать», – написал один. «Трамп демонстрирует мастер-класс по пиару», – отметил другой.