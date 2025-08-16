Над Путиным пролетели самолеты, бомбившие подземные бункеры в Иране 4 16.08.2025, 16:07

Фото: The Moscow Times

Необычная деталь саммита на Аляске.

На Аляске Путину продемонстрировали, одновременно ненавязчиво и сознательно, самые современные средства американских ВВС, в том числе те, что совсем недавно наносили удары по подземным бункерам в Иране, пишет The Moscow Times.

После того, как Дональд Трамп и Путин поприветствовали друг друга на аляскинской авиабазе «Элмендорф-Ричардсон», над их головами пролетели пять бомбардировщиков. А на кадрах, которые разместил в социальных сетях помощник президента США, видно, как лимузин, куда сели Трамп с Путиным, проезжает мимо выстроившихся в ряд военных самолетов и вертолетов.

Над аэродромом пролетели четыре самолета F-35 с базы ВВС «Эйелсон» на Аляске и бомбардировщик-стелс B-2 с базы «Уайтмен» в Миссури, рассказал CBS News знающий о подготовке минипарада американский чиновник. B-2 использовались для бомбардировки в июне подземных ядерных объектов в Иране. Туда они вылетели как раз с базы в Миссури, чтобы осуществить, как его охарактеризовали американские военные, «крупнейший оперативный удар с применением B-2 в истории США».

Фото: The Moscow Times

Путин был заметно удивлен, когда над ним пронеслось пять самолетов, пишет ведущий австралийский новостной сайт news.com.au. Он также приводит комментарии пользователей соцсетей, которые называли «блестящей» такую «демонстрацию превосходства» и военной силы. «Если это не устрашение, то я не знаю, как это назвать», – написал один. «Трамп демонстрирует мастер-класс по пиару», – отметил другой.

