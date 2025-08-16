Такого результата никто не ожидал

Такого результата никто не ожидал1
- Владислав Иноземцев
- 16.08.2025, 16:24
- 3,784
Готов ли Вашингтон к жестким мерам?
Что я могу сказать?
Хотя я давно повторяю, что война в ближайшее время не кончится, такого результата встречи Трампа и Путина я не предполагал (мне казалось, что какая-то отправная точка для дальнейших действий будет определена, но впоследствие переговоры о деталях зайдут в тупик).
То, что случилось, показывает, с одной стороны, что Трамп не столь туп и податлив, как многие поспешили заранее заявить — он не готов согласиться на всё, что говорит Путин, хотя тот и льстит ему как только может.
С другой стороны, неясно, сколько ещё времени американский президент готов находиться в заложниках самим им выбранной роли миротворца, когда становится всё яснее, что договориться очень сложно, если не невозможно — мне казалось и кажется, что когда-то безнадёжное предприятие надо бросить.
И, наконец, самое важное: Белый Дом найдёт в себе силы наконец осуществить «жесткие меры», о которых Трамп так долго говорит, или снова будет искать причины ничего серьёзного не предпринять?
Владислав Иноземцев, Telegram