Такого результата никто не ожидал 1 Владислав Иноземцев

16.08.2025, 16:24

3,784

Владислав Иноземцев

Готов ли Вашингтон к жестким мерам?

Что я могу сказать?

Хотя я давно повторяю, что война в ближайшее время не кончится, такого результата встречи Трампа и Путина я не предполагал (мне казалось, что какая-то отправная точка для дальнейших действий будет определена, но впоследствие переговоры о деталях зайдут в тупик).

То, что случилось, показывает, с одной стороны, что Трамп не столь туп и податлив, как многие поспешили заранее заявить — он не готов согласиться на всё, что говорит Путин, хотя тот и льстит ему как только может.

С другой стороны, неясно, сколько ещё времени американский президент готов находиться в заложниках самим им выбранной роли миротворца, когда становится всё яснее, что договориться очень сложно, если не невозможно — мне казалось и кажется, что когда-то безнадёжное предприятие надо бросить.

И, наконец, самое важное: Белый Дом найдёт в себе силы наконец осуществить «жесткие меры», о которых Трамп так долго говорит, или снова будет искать причины ничего серьёзного не предпринять?

Владислав Иноземцев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com