Марш, ставший «чудом света»

1
  • 16.08.2025, 16:29
  • 1,742
Марш, ставший «чудом света»

16 августа 2020-го в Минске прошла самая массовая в истории Беларуси манифестация.

Жестокость силовиков (на грани садизма и пыток) по отношению к протестующим против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020 года вызвала бурю негодования в белорусском обществе, пишет «Салiдарнасць».

В ответ на беспредел силовиков на Марш свободы 16 августа в Минске вышли сотни тысяч людей. Многотысячные колонны стеклись из окраин к стеле. Власти и силовики, ошарашенные реакцией общества, не пытались даже препятствовать демонстрантам – ОМОН был убран с улиц.

На марше царило праздничное настроение, трудно было не поддаться эйфории. Белорусы скандировали: «Уходи, ты уволен!».

Аналитики старались сохранить головы холодными: самая массовая в истории Беларуси манифестация не привела к практическим результатам. Драма страны выразилась в словах Лукашенко на МЗКТ на следующий день: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

